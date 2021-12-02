Сеул, 2 декабря, 2021, 10:58 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи пересмотрело формат и график ряда международных мероприятий, запланированных на декабрь, из-за распространения нового штамма коронавируса «Омикрон». Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

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Согласно опубликованным данным, министерская конференция ООН по поддержанию мира, которая должна была пройти 7−8 декабря, пройдёт в формате видеоконференции. В связи с этим свою поездку в Сеул отменят около 400 представителей 100 стран и международных организаций.

Первоначально конференция должна была пройти в апреле текущего года, однако дата проведения мероприятия была отложена из-за пандемии коронавируса.

Корейско-африканский форум, который должен был пройти 9−10 декабря, перенесен на 2022 года, а встреча глав зарубежных диппредставительств Южной Кореи, проведение которой планировалось на 20−22 декабря, вовсе отменена.