Москва, 2 декабря, 2021, 11:07 — ИА Регнум. Любые возможные шаги Узбекистана по возвращению в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) российская сторона будет приветствовать, заявил посол по особым поручениям, постпред РФ при ОДКБ Микаэл Агасандян в опубликованном 2 декабря интервью РИА Новости.

Odkb-csto.org ОДКБ

Он отметил, что Москва уважает суверенный выбор Ташкента относительно параметров и модели взаимодействия с ОДКБ и входящими в организацию странами. Узбекистан — хороший и надёжный партнёр, дружественное для ОДКБ государство. Так, его президент Шавкат Мирзиёев откликнулся на приглашение к участию во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 23 августа.

«Не вызывает сомнений, что любые возможные шаги Ташкента навстречу нашей Организации, в том числе по восстановлению полноправного членства в ней, мы будем только приветствовать», — сказал Агасандян.

Как сообщало ИА REGNUM, с декабря 2012 года Узбекистан приостановил своё членство в ОДКБ. Сейчас в организацию входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов заявил в октябре, что страна не собирается возвращаться в этот военный блок.

Читайте также: МИД Узбекистана: Ташкент не будет возобновлять участие в ОДКБ