Ереван, , 10:57 — REGNUM Встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна с его коллегой из Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Стокгольме в рамках Совета глав МИД (СМИД) ОБСЕ возможна. Об этом 2 декабря рассказали в армянском МИД.

Флаги Азербайджана и Армении Иван Шилов © ИА REGNUM

«Встреча глав МИД Армении и Азербайджана возможна», — приводит слова представителя армянского внешнеполитического ведомства ТАСС.

При этом предыдущая встреча глав МИД Армении и Азербайджана состоялась 11 ноября в Париже.

Как сообщало ИА REGNUM, совместное заявление подписали по итогам переговоров в Сочи 26 ноября российский президент Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.