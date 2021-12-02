Москва, , 10:57 — REGNUM Три самых заветных желания жителей, которые жители России хотят загадать под бой курантов на Новый 2022 год — это здоровье (32%), достаток (10%) и счастье (10%), приводит данные опроса исследовательский центр портала Superjob.ru.

Новый год

Пожелают в новогоднюю ночь мира во всем мире и карьерного роста хотят по 5% опрошенных, окончания пандемии коронавируса — 4%, отправиться в путешествие или найти настоящую любовь — по 4%.

Процветания России, вступления в брак или покупку собственного жилья загадают под бой курантов по 3% респондентов, удачи, стабильности и благополучия — по 2%, исполнения всех желаний и покупку автомобиля — по 2%.

Опрос проведен 24−30 ноября 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 396 населенных пунктах.

ИА REGNUM ранее сообщало, основная масса жителей России (74%) никуда не поедут и проведут новогодние праздники дома.

Читайте подробнее: Три четверти жителей России проведут новогодние праздники дома