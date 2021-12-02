Москва, 2 декабря, 2021, 10:57 — ИА Регнум. Отряд кораблей Черноморского флота России завершает переход в порт Александрия (Египет) для участия в совместных военно-морских учениях «Мост дружбы — 2021», сообщили 2 декабря журналистам в пресс-службе флота.

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«Официальный заход кораблей флота в порт Египта запланирован на 3 декабря. В состав отряда кораблей ВМФ России входят фрегат «Адмирал Григорович» с палубным вертолетом на борту, патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» и спасательный буксир СБ-742», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что более 10 тысяч военнослужащих принимают участие в манёврах, которые начались в Южном военном округе (ЮВО) России.

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