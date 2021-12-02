Кембридж, Великобритания, , 10:57 — REGNUM Разработчики из Frontier Developments анонсировали новый набор контента для своей игры Jurassic World Evolution 2. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 декабря сообщают в пресс-службе студии.

Jurassic World Evolution 2

Набор Early Cretaceous добавит в игру четыре новых вида доисторических рептилий с уникальными повадками: кронозавра, джунгариптера, минми и вуерозавра. Он станет доступен обладателям игры уже 9 декабря 2021 года.

Напомним, что Jurassic World Evolution 2 — это игра по мотивам известной кинофраншизы «Парк Юрского периода». В ней геймеры могут построить свой собственный парк с динозаврами.

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