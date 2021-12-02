Москва, , 10:55 — REGNUM Вторичному сырью, оставшемуся от сноса ветхих домов и строек, могут дать вторую жизнь и начать использовать его в строительстве жилья, ЖКХ и благоустройстве. Представить в правительство РФ предложения о применении вторичных ресурсов и сырья должны Минстрой, Минприроды и Российский экологический оператор. Соответствующее поручение ведомствам дала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, пишет газета «Известия» 2 декабря со ссылкой на документ.

Снос дома на ул. Репина, 31 СПбО ВООПИиК

Проработать этот вопрос министерства должны к 15 декабря. Отмечается, что эту инициативу разрабатывают в рамках стратегии до 2030 года «Экономика замкнутого цикла». Задача данного проекта — создать систему, в которой отходы получат вторую жизнь, станут не мусором, а полезным вторичным материальным ресурсом.

Ранее Абрамченко уже заявляла, что правительство РФ намерен решить вопрос обращения со всеми отходами — как бытовыми, так и промышленными. Чтобы не накапливать более 8 млрд т такого мусора, следует создать систему вовлечения в оборот вторичного сырья, которое сделано из отходов в строительстве, сельском хозяйстве, промышленности.

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Эксперты поддерживают данную инициативу, поскольку в перспективе она поможет снизить стоимость строительства.

«Использование отходов стройки в качестве вторичного сырья в строительной сфере позволит сократить расходы на первичные ресурсы, которые добывают, причиняя вред окружающей среде, — поделилась мнением с изданием эксперт научно-технического совета Росприроднадзора Наталья Беляева. — Также это может снизить себестоимость продукции, изготовленной с использованием вторсырья».

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ предлагает запретить захоронение вторичных ресурсов. Планируется, что законопроект будет внесен в Госдуму до конца 2021 года. Законопроект расширит понятийный аппарат и закрепит два термина: «вторичное сырье» и «вторичные материальные ресурсы». Первый определяет переработанную продукцию, второй — отходы, пригодные для её получения.

Документ регулирует использование отходов не только потребления, но и производства, которые образуются в результате хозяйственной деятельности. Отмечается, что эти меры направлены на стимулирование переработки отходов.