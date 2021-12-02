Ярославль, 2 декабря, 2021, 10:54 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля планирует продать АО «Ярославльлифт». Информация об этом содержится в плане приватизации на 2022 год, который поступил в муниципалитет Ярославля.

Yarregion.ru Лифт

Предприятие обслуживает лифты в Ярославле и других населённых пунктах, а также занимается управлением жилищным фондом. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM председатель комиссии по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка Олег Ненилин, речь идёт о продаже 100% акций. По данным открытых источников, уставной капитал предприятия составляет 114,4 млн рублей.

«Моя позиция проста — это стратегическое предприятие. Оно во всей Ярославской области обслуживает процентов 80 жилфонда. Соответственно, благодаря этому, у нас, на сегодняшний день, лифты в нормальном состоянии находятся. Я считаю, что нельзя такое предприятие продавать», — говорит Олег Ненилин.

По словам депутата, планы продать «Ярославльлифт» возникали ещё у мэра Евгения Урлашова, но тогда муниципалитет заблокировал сделку.