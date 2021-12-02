Новосибирск, , 10:54 — REGNUM Каток в Театральном сквере Новосибирска планируют открыть во второй половине декабря. Об этом сообщили в муниципальном учреждении «Стадион».

Каток Юлия Карнаева © ИА REGNUM

Уточняется, что прокат коньков для взрослых посетителей составит 156 рублей в час. Для детей до 13 лет и пенсионеров — 83 руб/час. Заточка коньков — 120 рублей за пару. Выход на лед со своими коньками останется бесплатным.

Напомним, ранее были открыли катки и пункты проката в Нарымском сквере и на стадионе «Чкаловец».

Отмечается, что в связи с эпидемиологической обстановкой в раздевалках необходимо носить защитную маску и соблюдать социальную дистанцию. Сертификат о вакцинации не требуется.