Оренбург, 2 декабря, 2021, 10:52 — ИА Регнум. В Оренбургской области впервые за пять лет произошло незначительное снижение обращений граждан по вопросам оказания услуг связи. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

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По данным ведомства, доля жалоб на услуги мобильной связи уменьшилась на 34%. Вместе с тем, отмечено увеличение на 32% количества обращений в сфере интернет-связи. На уровне 2020 года остаются жалобы на услуги почтовой связи и местной телефонной связи.

В частности, оренбуржцы в 2021 году жаловались на плохое качество услуг интернета (низкая скорость, отсутствие интернета), подключения дополнительных услуг без согласия абонента; необоснованное выставление счета за период, когда абонент не пользовался услугами связи; на изменение тарифных планов оператором связи.

По выявленным в ходе проверок нарушениям возбуждали административные дела. Сумма штрафов за оказание населению услуг, не соответствующих требованиям правил оказания услуг связи, составила 160 тыс. рублей.