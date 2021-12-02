Лос-Анджелес, США, 2 декабря, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Студия Respawn Entertainment убрала игру Titanfall из продажи на всех цифровых площадках. Об этом 2 декабря пишет Eurogamer.

BagoGames Titanfall

https://twitter.com/Respawn/status/1466097260836519936

Разработчики проекта не назвали причину своего решения, но пообещали что серверы игры продолжат работать. Они также назвали первую часть Titanfall «игрой, которая продемонстрировала амбиции студии».

Напомним, что игроки оригинальной Titanfall уже давно сталкиваются с различными проблемами — в основном, с DDoS-атаками на серверы проекта. Вероятно, Respawn Entertainment решила убрать игру с продажи, так как не планирует проводить работу в этом направлении.