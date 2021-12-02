Ворсино, Калужская область, 2 декабря 2021, 11:00 — REGNUM В Калужской области в жилом секторе на железнодорожной станции Ворсино Боровского района обнаружено тело 54-летнего местного жителя, погибшего при пожаре, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.
По предварительной информации, в ночь на 2 декабря произошло возгорание хозяйственных построек. При тушении пожара в помещении бани обнаружено тело мужчины.
Следователи назначили судебно-медицинское и пожарно-техническое исследования, выясняют причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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