Ворсино, Калужская область, 2 декабря, 2021, 11:00 — ИА Регнум. В Калужской области в жилом секторе на железнодорожной станции Ворсино Боровского района обнаружено тело 54-летнего местного жителя, погибшего при пожаре, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Бытовое помещение дома после пожара

По предварительной информации, в ночь на 2 декабря произошло возгорание хозяйственных построек. При тушении пожара в помещении бани обнаружено тело мужчины.

Следователи назначили судебно-медицинское и пожарно-техническое исследования, выясняют причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.