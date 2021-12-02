Москва, 2 декабря, 2021, 10:48 — ИА Регнум. За то, что экономика РФ всё еще жива, следует благодарить российские недра, а не государственных управленцев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 декабря заявил предприниматель, председатель мурманского регионального отделения «Партии роста» Николай Пальченко. Так он прокомментировал высказывание министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что «бюджет должен быть сбалансирован, даже умеренно жестким, а денежно-кредитная политика должна быть более-менее мягкой».

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«Непонятно, в какой реальности живут Минфин и ЦБ? О какой «мягкой» денежно-кредитной политике они говорят? Денежно-кредитная политика в новейшей России существовала исключительно в двух видах — предельно жёсткая и сверхжесткая, — сказал Пальченко. — Мы обязаны сравнивать свою денежно-кредитную политику с той, что проводят западные страны, у которых средний доход и ВВП на душу населения в разы больше, чем в России. Соответственно, и уровень жизнь выше, чем у нас. По их меркам в России никогда не существовало мягкой денежно-кредитной политики. За то, что наша экономика ещё как-то жива, следует благодарить российские недра, а не государственных управленцев.

Как полагает Пальченко, в России существует критическая системная проблема, которая фактически исключает экономическое развитие и превращение страны в экономически развитое государство, несмотря на наши недра и кадры.

«У нас по факту никто не отвечает за экономический рост, — посетовал предприниматель. — ЦБ отвечает за инфляцию, и ему нет дела до экономического роста. Минфин распределяет финансы, а Минэкономразвития не имеет инструментов, способных влиять на рост экономики, потому что основной инструмент влияния на экономику — денежно-кредитная политика — находится в руках ЦБ, которому правительство не указ. МЭР в этих условиях — статист и не более. Поэтому перемен в экономической и денежно-кредитной политике не будет, и 2022 год будет годом стагнации».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вадим Ковригин призвал к тому, чтобы диверсифицировать экономику РФ и развивать несырьевой сектор производства, а не гнаться за цифрами инфляции.