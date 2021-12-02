Кемерово, , 10:48 — REGNUM В стационарах Кемеровской области по состоянию на 14:00 (время местное) сегодня, 2 декабря, находятся 16 человек, пострадавших на «Листвяжной». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«83 пациента проходят лечение амбулаторно. Сегодня выписаны два человека. Всего 99 пострадавших», — уточнили в областной администрации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на шахте «Листвяжная» продолжаются круглосуточные аварийные работы.

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