Тбилиси, , 10:47 — REGNUM Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили 2 декабря доставили в Тбилисский городской суд для участия в заседании по делу о растрате $2,7 млн из средств государственного бюджета. Об этом сообщает агентство «Интерпрессньюс».

Саакашвили Михаил Николозович Иван Шилов © ИА REGNUM

Экс-президента под конвоем доставили из военного госпиталя в Гори, где его лечат от последствий голодовки. Возле здания суда собрались сторонники Саакашвили на протестную акцию. Они требуют освободить бывшего лидера страны.

29 ноября Саакашвили уже привозили на судебное заседание по делу о жёстком разгоне митинга оппозиции в ноябре 2007 года. Тогда экс-президент использовал это для политических заявлений. Он зщаявил, что не признаёт грузинское правосудие, хотя согласился, что оно было создано в ходе проводимых экс-президентом реформ.

Напомним, Саакашвили ранее заочно приговорили к шести годам тюремного заключения по двум уголовным делам. Также он проходит еще по трём делам. В деле о растрате его обвиняют в том, что он якобы приобретал личные вещи и услуги за счет государственного бюджета.

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