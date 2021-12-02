Москва, 2 декабря, 2021, 10:46 — ИА Регнум. На западе Москвы опечатали помещения медицинской клиники «Чайка», сообщает 2 декабря столичный оперштаб.

Василий Иванов ИА REGNUM Средства профилактики против ковида

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Специалисты Роспотребнадзора выявили в медицинском учреждении, расположенном на улице Крылатская, нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции.

В частности, использовались дезинфицирующие средства с истекшим сроком годности. Иглы, которыми проводилась вакцинация против ковида, дезинфицировались в колпачках. Кроме того, на территории медучреждения отсутствовала разметка для соблюдения социальной дистанции, а воздух не обеззараживался ультрафиолетом.

Теперь клинике «Чайка» по решению суда грозит закрытие до 90 дней.