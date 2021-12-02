Воронеж, 2 декабря, 2021, 10:46 — ИА Регнум. На Левобережных очистных сооружениях Воронежа инспекторы Центрального аппарата Росприроднадзора совместно со специалистами Центрально-Черноземного межрегионального управления в ходе внеплановой проверки выявили 40 нарушений природоохранного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Левобережные очистные сооружения

В частности, проверяющие зафиксировали в период с сентября 2020 по август 2021 года сброс сточных вод с повышенным содержанием загрязняющих веществ без соблюдения требований норм Водного кодекса РФ. Концентрация загрязняющих веществ в точных водах была превышена по взвешенным веществам разы. Как уточнили в управлении, сбрасываемые в составе сточных вод загрязняющие вещества негативно влияют на природную воду в Воронежском водохранилище — это подтверждают и пробы воды, отобранные специалистами.

Также инспекторы зафиксировали сброс жиров в составе сточных вод, что запрещено действующим законодательством. Кроме того, проверяющие выявили несоответствие данных в отчетах и документации.

«Однако очередная проверка предприятия показала, что должностные лица ООО «ЛОС» грубо игнорируют предписания надзорного органа и не исполняют их в установленный срок. В полной мере не были исполнены предписания, вынесенные в августе и октябре 2020 года, а также в феврале 2021 года», — заявил руководитель Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора Алексей Карякин.

По результатам проверки был составлен протокол об административном правонарушении, также «ЛОС» получили новое предписание об устранении выявленных нарушений от 2 сентября 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, со стороны жителей Воронежа, властей, надзорных органов к «ЛОС» были претензии из-за невыносимого запаха фекалий, который горожане были вынуждены терпеть с 2018 года. В августе 2021 года правоохранительные органы сообщили о задержании гендиректора ООО «ЛОС» по подозрению в мошенничестве на сумму в два миллиона рублей при транспортировке и приеме на очистку сточных вод. В сентябре этого года Левобережный районный суд Воронежа по иску прокурора обязал ООО «Левобережные очистные сооружения» провести мероприятия по строительству цеха механического обезвоживания осадка.