Москва, , 10:44 — REGNUM Инфляция в РФ начнет опускаться только после стабилизации мировой экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 декабря заявил глава муниципального округа Тверской Яков Якубович.

Инфляция

«Инфляция сейчас растёт во всем мире. Например, в США подскочила в октябре выше 6%, в Германии — выше 5%, в России — выше 8%, — сказал Якубович. — Основная причина — экономический дисбаланс между спросом и предложением — существенное сокращение предложения товаров и услуг в результате жестких ограничительных мер (локдаунов) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Однако такая инфляция — инфляция издержек — носит немонетарный характер и не может эффективно регулироваться ДКП».

Вторая причина — мягкая денежно-кредитная политика в США, связанная с проинфляционным характером эмиссии доллара как мировой резервной валюты, то есть выпуском огромного количества необеспеченных активами долларов, что означает экспорт инфляции в другие страны, в том числе в Россию.

«Третья причина — рост спекулятивного поведения игроков рынка, которые пытаются заработать на чем угодно, в том числе на дестабилизации национальной валюты, — сказал Якубович. — Жёсткая политика ЦБ способна ограничивать ресурс для спекулятивных операций, подавляя при этом инвестиционную активность. Таким образом, ЦБ боится спекулянтов, способных к 8% добавить ещё несколько искусственных. Но вернуть инфляцию к 4% он не в силах».

Как полагает Якубович, это произойдёт только после стабилизации мировой экономики, снятия всех ограничительных мер и сокращения инфляционных ожиданий у участников рынка.

«При этом денежно-кредитная политика ЦБ должна быть направлена на то, чтобы поддерживать экономику за счет платежеспособного спроса, а не создавать дефицит наличности на рынке», — подытожил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, инфляция в России в годовом выражении по состоянию на 29 ноября ускорилась до 8,38%.

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