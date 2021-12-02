Санкт-Петербург, 2 декабря, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Традиционная акция «Зимний бонус», в рамках которой разрешается бесплатно провозить спортивный инвентарь, вновь запускается в Петербурге для любителей лыж и сноубордов. Об этом сообщили 2 декабря в пресс-службе АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания».

Дарья Драй ИА REGNUM Лыжники на Финляндском вокзале перед отправлением электрички

Лыжники и сноубордисты смогут воспользоваться услугами пригородных электричек, не переплачивая за проезд. В рамках акции «Зимний бонус» пассажиры смогут бесплатно провезти свой инвентарь, размер которого не превышает по сумме трех измерений 180 см. Акция продлится с 3 декабря по 31 марта 2022.

К тому же на период январских праздников железнодорожники вновь запустят «Лыжные стрелы», электрички для лыжников из Петербурга к популярным местам катаний. Более подробная информация о сроках и условиях этих маршрутов в скором времени появится на сайте СЗППК.