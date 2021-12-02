Биробиджан, , 10:49 — REGNUM В посёлке Смидовичи Еврейской автономной области батареи в жилых домах чуть тёплые. Люди включают обогреватели, но это не спасает, сообщило ИА EAOMedia.

Холода Anatomia-remonta.ru

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Почти холодными батареи в нескольких жилых домах посёлка остаются уже несколько дней. Температура воздуха в квартирах, если выключить обогреватель, составляет +16 градусов, с обогревателем — около +19, рассказала жительница посёлка Алина Самарина. Женщина жалуется, что семье пришлось переехать в детскую и закрыть остальные комнаты, чтобы меньше мёрзнуть. Такая ситуация с отоплением возникла в их квартире впервые.

«Мой маленький ребенок бесконечно болеет, очень холодно дома. У нас уже четвертый день батареи еле теплые. Вчерашнюю ночь были прям холодные, градусник показывал 16 градусов. Сегодня ночью батареи немного потеплее стали, но сейчас опять еле теплые. Старший ребенок тоже одевается дома, сама я в теплой кофте, прям в ватнике, в носках ходим шерстяных. Дети спят в теплой одежде», — рассказала жительница посёлка Смидовичи.

Она предполагает, что проблемы с отоплением могли возникнуть из-за экономии топлива или некачественного угля. Батареи работают в поддерживающем режиме, отметила женщина: их температура часто меняется от тёплой до совсем холодной.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре Еврейская автономия получила федеральный транш, который собирались потратить на расчёт с поставщиками угля и подрядными организациями, которые готовили котельные к отопительному сезону. Ситуацию в сфере ЖКХ региона премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин назвал очень сложной.