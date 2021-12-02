Москва, , 12:29 — REGNUM Комик Илья Соболев сделал «косплей» на Гном Гномыча (Александра Плющенко), сына продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко. Соболев опубликовал фотографию в личном Instagram-аккаунте.

Гном Гномыч (Александр Плющенко) Скриншот с YouTube

https://www.instagram.com/p/CW8hHJ4IDPZ/

Соболев предстал в образе Гном Гномыча, катающегося на коньках, у которого вся форма вышита значками с рекламными интеграциями, а его спина стала доской объявлений. Таким образом комик хотел высмеять предпринимательницу Рудковскую.

«У Гном Гномыча классный брендинг. Думаю, что если он и дальше будет так же классно кататься, то рекламных предложений будет ещё больше», — иронизирует Соболев. В Сети оценили шутку комика — его поддержали телеведущая Ксения Собчак и блогер Денис Косяков.

ИА REGNUM напоминает, что пользователи Сети часто критикуют Яну Рудковскую. У них создаётся впечатление, что продюсер пытается заработать с помощью сына как можно больше денег.

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