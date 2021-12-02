Оренбург, , 10:42 — REGNUM В Оренбургской области с начала 2021 года по причине детской шалости и отсутствия навыков осторожного обращения с огнем произошло 44 пожара. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

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В ведомстве отметили, что за десять месяцев последний трагический случай произошел в Шарлыкском районе. В августе на территории частного подворья подросток с компанией приятелей разлил бензин на землю и носимые вещи. Из-за неосторожного обращения с огнем произошел пожар с последующим переходом на надворные постройки. В ЧП ребенок получил ожоги 95% тела. В больнице он скончался.

Пожарные призывают взрослое население не оставлять на виду спички, зажигалки; по возможности не оставлять детей без присмотра и не доверять маленьким детям наблюдать за топящимися печами и нагревательными приборами. Также сотрудники МЧС рекомендуют родителям разговаривать с малых лет с детьми на противопожарные темы. В любом возрасте дети должны знать свой домашний адрес, и на какой номер следует звонить в случае возникновения пожара.

«Жизнь показала, что там, где среди детей проводится разъяснительная работа, направленная на предупреждение пожаров от детской шалости с огнем, опасность возникновения пожаров по этой причине сводится к минимуму», — подчеркнули в ведомстве.