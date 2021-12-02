Калининград, 2 декабря, 2021, 10:41 — ИА Регнум. Работавший со множеством СМИ известный калининградский фоторепортер Игорь Зарембо скончался в возрасте 73 лет. Об этом 2 декабря сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов на своей странице в соцсети Instagram.

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«Умер Игорь Зарембо, талантливый калининградский фотограф. Искренние соболезнования всем близким и родным», — написал в своем сообщении Алиханов.

Отметим, Игорь Зарембо родился в Таллине в 1948 году и с 1961 года жил в Калининграде. Карьеру в журналистике начал в 1972 году и в 1990-е работал в горячих точках РФ. Он вел сотрудничество с региональными изданиями, а также с рядом информационных агентств мирового уровня.

Кроме того, фоторепортер является членом Союза журналистов и Союза фотохудожников России, дипломантом и лауреатом многих престижных российских и международных конкурсов и премий. Также Зарембо провел свыше десяти персональных фотовыставок.