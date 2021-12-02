Ла-Пас, , 10:41 — REGNUM Президент Боливии Луис Альберто Арсе Катакора 1 декабря на собрании Группы Пуэбло (Grupo de Puebla) в Мексике обвинил правое крыло в продвижении планов по дестабилизации действующего правительства с целью совершения нового государственного переворота. Об этом сообщает боливийское новостное агентство Ahora el Pueblo.

По мнению Катакора, правое крыло стремится лишить легитимности его победы на выборах 18 октября 2020 г., подавая многочисленные жалобы. В то же время оппозиция через правые общественные комитеты и законодателей начала эскалацию мер давления в пользу федерализма с целью «измотать и дестабилизировать правительство, избранное большинством боливийцев».

Он напомнил, что во время государственного переворота 2019 года страну заполнили военизированные группы, которые вместе с Вооруженными силами участвовали в массовых убийствах в Педрегале, Сакабе, Сенкате, Монтеро и Бетансосе.

Правительство Боливии намерено восстановить экономику: рост ВВП уже достиг 9%, что является одним из самых высоких показателей в мире.