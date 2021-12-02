Кемерово, , 10:41 — REGNUM В Кемеровской области на шахте «Листвяжная» продолжаются круглосуточные аварийные работы. Об этом сегодня, 2 декабря, сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Бурильная установка. Шахта «Листвяжная» Пресс-служба правительства Кузбасса

«Одно отделение ВГСЧ занимается откачкой воды. Работает семь буровых установок. Две уже остановлены на контрольных точках — 20 метров до штрека. Запланирован проход оставшихся 20 метров. Необходимые газы (азот, углекислый газ, хладон) готовы для подачи с большим запасом», — говорится в официальном сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что кузбасское правительство выплатит дополнительно по 1 миллиону рублей семьям погибших в «Листвяжной», пострадавшим в тяжёлом состоянии — 400 тысяч рублей, в состоянии средней и легкой степени тяжести — 200 тысяч рублей.

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