Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 10:40 — REGNUM На Ямале скончался известный журналист Александр Белов. Об этом сообщает горадминистрация Нового Уренгоя.

Александр Белов Пресс-служба горадминистрации Нового Уренгоя

Александр Белов отдал свою жизнь журналистике и литературе. Трудился в газете «Тюменские известия», на протяжении многих лет возглавлял коллектив новоуренгойской газеты «Правда Севера». Кроме того, был депутатом городской думы действующего созыва.

«В нашей памяти Александр Валерьевич останется талантливым человеком, профессионалом, патриотом», — говорится в некрологе городской администрации Нового Уренгоя.

«С прискорбием узнал о безвременной кончине Александра Валерьевича Белова. Он был талантливым журналистом, литератором, активным общественником, неравнодушным человеком. Он всегда был на острие жизни, остро чувствуя эту жизнь во всех её проявлениях… Добрая память об Александре Белове навсегда останется в наших сердцах. Мои искренние глубокие соболезнования родным и близким, скорбим вместе с вами», — написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» депутат Заксобрания ЯНАО Виктор Казарин.