Афины , 2 декабря, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Решение об обязательной вакцинации против коронавируса жителей Греции в возрасте старше 60 лет было не просто обязательным, а необходимым, поскольку оно предотвратило опасность, которую эта группа представляла для окружающих. Об этом заявил премьер-министр страны Кирьякос Мицотакис на своем выступлении в парламенте 1 декабря.

Вакцинация

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«Это своевременный и целенаправленный выбор, который также характеризуется справедливостью, соразмерностью и решимостью», — добавил премьер-министр страны, подчеркнув при этом, что это было решение, которое сильно потревожило его «как глубоко либерального политика, которому трудно переварить любое чувство обязательности». Несмотря на это, добавил он, и, учитывая тяжесть ответственности за общее благо, он предпочел временно оказаться строгим, но в конечном итоге правым в отношении здоровья.

Ссылаясь на цифры, премьер-министр страны сказал, что девять из 10 греков, умирающих от COVID-19, были старше 60 лет, и более восьми из 10 не были вакцинированы. Оставаясь непривитыми, добавил он, они фактически «осаждали» систему здравоохранения. По его словам, поскольку последствия нового штамма «Омикрон» все еще неясны, крайне важно, чтобы как можно больше людей прошли вакцинацию, чтобы повысить защиту.

«В последний месяц наши пожилые сограждане, казалось, относительно неохотно делали прививки. Из 580 000 непривитых только 70 000 записались на прием для получения первой дозы, что было наименьшим процентом среди всех других возрастных групп», — сказал он.

Он также оправдал штраф в 100 евро как единственное средство сделать эту меру действительно обязательно.

Мицотакис подчеркнул, что правительство сделало все, что в его силах, чтобы убедить людей сделать прививку добровольно.