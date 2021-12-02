Симферополь, 2 декабря 2021, 10:40 — REGNUM Глава Республики Крым Сергей Аксёнов обратился к сотрудникам ФСБ со словами благодарности за задержание украинских диверсантов. Об этом он написал в соцсетях 2 декабря.
Глава Крыма напомнил, что украинские политики постоянно говорят о «любви» к Крыму.
Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря ФСБ России сообщило о пресечении в трех регионах разведывательно-диверсионной деятельности украинских спецслужб — были задержаны трое агентов спецслужб Украины. В ФСБ уточнили, что задержанные прибыли на территорию России «в целях сбора информации и осуществления фото‑ и видеосъемки стратегически важных предприятий жизнеобеспечения и объектов транспортной инфраструктуры».
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