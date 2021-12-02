Симферополь, , 10:40 — REGNUM Глава Республики Крым Сергей Аксёнов обратился к сотрудникам ФСБ со словами благодарности за задержание украинских диверсантов. Об этом он написал в соцсетях 2 декабря.

Сергей Аксёнов Minsvyaz.ru

«Благодарю сотрудников ФСБ за задержание группы украинских диверсантов, которые планировали совершить подрыв ряда стратегических объектов. Наши спецслужбы надежно защищают Крым от существующих угроз. У террористов, диверсантов и экстремистов нет ни малейших шансов на осуществление их преступных замыслов», — написал Аксёнов.

Глава Крыма напомнил, что украинские политики постоянно говорят о «любви» к Крыму.

«На деле же их «любовь» и «забота» выражаются в терроре и попытках диверсий, в стремлении максимально навредить крымчанам. Вот такая она, бандеровская «любовь». От нее Крым и ушел в 2014 году», — напомнил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря ФСБ России сообщило о пресечении в трех регионах разведывательно-диверсионной деятельности украинских спецслужб — были задержаны трое агентов спецслужб Украины. В ФСБ уточнили, что задержанные прибыли на территорию России «в целях сбора информации и осуществления фото‑ и видеосъемки стратегически важных предприятий жизнеобеспечения и объектов транспортной инфраструктуры».

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