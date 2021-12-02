Ташкент, , 10:39 — REGNUM В Законодательную (нижнюю) палату Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана внесен законопроект «Об усилении ответственности за коррупционные преступления в Уголовном кодексе республики». Об этом 2 декабря сообщил директор Агентства по противодействию коррупции Узбекистана Акмал Бурханов в своем Телеграмм-канале.

Коррупция Chris Potter

«Законопроект четко определяет понятие «коррупционные преступления» и включает в Уголовный кодекс 15 видов преступлений в этой сфере», — написал Бурханов.

В частности, за хищение путём присвоения или растраты, мошенничество через злоупотребление должностным статусом или использование служебного положения предлагается установить наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет (ранее — до 5 лет).

«За получение и дачу взятки, а также посредничество во взяточничестве предлагается лишать свободы сроком до 20 лет. Сейчас максимальный срок лишения свободы за такие преступления — 15 лет», — написал Бурханов.

Чиновник также подчеркнул, что «наиболее важно то, что виновные в преступлениях со взяточничеством не должны освобождаться условно-досрочно и приговоры не должны заменяться более мягкими приговорами».