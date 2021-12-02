Черкесск, , 10:38 — REGNUM В городе Черкесске построят два парка. Открытие благоустроенных объектов приурочено к 100-летнему юбилею Карачаево-Черкесии. Один из парков находится в зоне завода РТИ, второй парк — перед центральной площадью Черкесска. Пожелания о том, как должны выглядеть объекты, высказывали сами жители, сообщил мэр Черкесска Алексей Баскаев.

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По его словам, в парке в районе завода РТИ уже выполнено 85% работ. Вырублены старые зеленые насаждения, установлен каркас навеса от солнца, прокладываются дорожки для велосипедистов и тротуары для пешеходов. В парке будут построены фонтан, зона отдыха для детей и взрослых, спортивная площадка. В центральном парке Черкесска также появится новый фонтан, установят новые скамейки и освещение.

«В самом сердце нашего города появится современный светодиодный фонтан, новые тротуарные дорожки, яркое освещение, озеленение, лавочки и другие парковые элементы», — написал Баскаев на своей странице в Instagram.

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