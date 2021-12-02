Кемерово, , 10:36 — REGNUM Правительство Кемеровской области выплатит дополнительно по 1 миллиону рублей семьям погибших в шахте «Листвяжная», пострадавшим в тяжёлом состоянии — 400 тысяч рублей, в состоянии средней и легкой степени тяжести — 200 тысяч рублей. Об этом сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Стихийный мемориал в память о погибших на шахте «Листвяжная» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Сразу после аварии область и муниципалитеты уже выплатили по 250 тысяч рублей семьям погибших, проходящим лечение в больнице — 150 тысяч рублей, лечащимся амбулаторно — 75 тысяч рублей», — говорится в официальном сообщении.

Также, в период простоя шахты заработную плату будут получать как работники «Листвяжной», так и подрядных организаций.