Барселона, Испания, , 10:34 — REGNUM Депутат от Partido Popular в Конгрессе депутатов Испании Кайетана Альварес де Толедо и лидер партии «Граждане» (Ciudadanos) Инес Арримадас согласились с необходимостью плана против национализма. Об этом пишет агентство EFE.

Каталония

При этом Альварес де Толедо и Ариимадас разошлись во мнениях относительно возможности объединения двух партий на выборах в Каталонии.

Альварес де Толедо и Арримадас вместе приняли участие в мероприятии «Конституция, объединение и сосуществование», организованном Свободным центром искусства и культуры и студенческой ассоциацией «S'ha Acabat!».