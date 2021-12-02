Луганск, , 10:33 — REGNUM Вооруженные формирования Украины (ВФУ) продолжают нарушать режим прекращения огня, используя тяжелое вооружение, которые в соответствии с Минскими соглашениями, должно быть отведено. Об этом 2 декабря сообщает Представительство ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.

Обстрел ЛНР и ДНР Вячеслав Яковенко © ИА Красная Весна

Следите за развитием событий в трансляции: «Минские соглашения? Не слышали. Украина идёт на конфликт — все новости»

Также сказано, что сегодня, 2 декабря, в 09:30 по местному времени из района н.п. Крымское ВФУ подвергли обстрелу н.п. Сокольники с применением минометов калибра 120 мм (9 мин).

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре ВФУ в нарушение Минских соглашений нанесли территории ЛНР максимальное с начала 2021 года количество повреждений и разрушений: режим прекращения огня нарушался 36 раз, пострадало шесть объектов гражданской инфраструктуры.

Читайте также: Минские соглашения? За последний месяц ВСУ нанесли максимальный урон ЛНР

Нападению 2 декабря 2021 года подвергся также промышленный город Докучаевск, расположенный в 30 км от Донецка.

Читайте также: Военные силы Украины ударили по Докучаевску