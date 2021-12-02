Канберра, , 10:56 — REGNUM Документ под названием «Закон по образцу акта Магнитского» одобрил в двух чтениях парламент Австралии. Об этом заявила глава австралийского МИД Марис Пейн, сообщает 2 декабря газета The Australian.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Новый закон позволит руководству страны вводить персональные санкции против лиц, подозреваемых в нарушении прав человека, киберпреступлениях и коррупции. Сначала документ одобрил Сенат, затем его единогласно приняла Палата представителей.

Австралийские власти смогут не пускать в страну виновных, по их мнению, в «значительном и вопиющем нарушении прав человека», а также «коррумпированных чиновников и хакеров». Местные активы этих лиц будут конфискованы.

Пейн подчеркнула, что с новым законом Австралия сможет своевременно реагировать на вызывающие международную озабоченность проблемы вне зависимости от того, где они возникают. «Закон по образцу акта Магнитского» гарантирует, что «исполнители и выгодоприобретатели таких преступлений» не смогут найти в Австралии убежище, добавила она.

Новый австралийский закон, как сообщало ИА REGNUM, основан на принципах американского «акта Магнитского», но имеет свои расширения.

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