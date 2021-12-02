Афины , 2 декабря, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Предложение о расширении системы электронных рецептов для включения антиретровирусных препаратов обсудил премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис на парламентских дебатах о законопроекте министерства здравоохранения, который включает эту меру. Об этом сообщает AMNA 1 декабря.

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Выступая во время Всемирного дня борьбы со СПИДом, он отметил, что это мера, которая улучшит медицинское обслуживание ВИЧ-инфицированных. Мицотакис также объявил о планах по созданию бесплатных самодиагностических тестов, которые помогут ограничить распространение СПИДа.

Он также сослался на меру, разрешающую ВИЧ-инфицированным лицам усыновлять и воспитывать детей, если они проходят утвержденный курс лечения, и, таким образом, устраняющее дискриминацию в отношении них, заявив, что это «нерешенная проблема, которая возникла в прошлом».

В тот же день на встрече с представителями Греческой ассоциации пациентов Мицотакис также объявил о решении правительства законодательно закрепить полную интеграцию ВИЧ-позитивных пациентов, получающих антиретровирусные препараты, в систему выдачи электронных рецептов, и о решении правительства разрешить усыновление детьми ВИЧ-позитивными гражданами, проходящими специальное лечение.