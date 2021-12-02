Баку, , 10:32 — REGNUM Азербайджан включили в состав Комитета ЮНЕСКО по защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба МИД республики.

Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

«При поддержке абсолютного большинства государств, участвующих в голосовании, Азербайджан на следующие четыре года избран членом Комитета ЮНЕСКО», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что ранее Азербайджан включили в состав Исполнительного совета ЮНЕСКО на период с 2021 по 2025 год. В МИД считают, что это подтверждает признание мировым сообществом приверженности Азербайджана ценностям ЮНЕСКО.

Напомним, Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в случае вооружённого конфликта была принята в мае 1954 года в Гааге. Причиной стали массовые разрушения объектов культурного наследия в годы Второй мировой войны.