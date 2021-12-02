Москва, 2 декабря, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Осужденный блогер Алексей Навальный выплатил штраф в размере 850 тыс. рублей по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Об этом сообщили в пресс-службе Бабушкинского суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Навальный

«Навальный полностью выплатил наложенный на него судом штраф», — сообщили в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года мировой суд признал вину Навального в клевете на ветерана Артеменко и назначил ему штраф. Ранее блогер резко раскритиковал агитационный ролик с Артеменко, где говорилось о голосовании по поправкам к Конституции РФ.

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