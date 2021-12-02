Киев, , 10:31 — REGNUM Учения на одном из полигонов Херсонской области около границы с Крымом провели украинские артиллеристы. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба командования объединенных сил ВС Украины (ВСУ) на своей странице в соцсети Facebook.

ВСУ U.S. Army Europe

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«На одном из военных полигонов Херсонской области, недалеко от административной границы с временно оккупированной территорией АР Крым, проведено тактическое обучение артиллерийских подразделений, входящих в состав группировки войск «Юг», — говорится в сообщении.

Также указывается, что целью маневров было повышение уровня обучения и профессиональной подготовки личного состава, а также отработка взаимодействия с другими подразделениями группировки войск и новые тактические приемы ведения боевых действий с учетом опыта в Донбассе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что он намерен адресовать Москве призыв отвести свои войска от границы с Украиной.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.