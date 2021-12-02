София, , 10:30 — REGNUM Правительство Болгарии объявило о намерении выделить дополнительные средства на транспортировку в Скопье тел 45 граждан Северной Македонии и Сербии, погибших в результате аварии северомакедонского автобуса на болгарском шоссе «Струма» 23 ноября нынешнего года. Об этом 2 декабря сообщило БТВ.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, соответствующий специальный груз будет доставлен военным самолетом из Софии в течение ближайших двух дней.

Детали акции не разглашаются.

Как передавало ИА REGNUM, 23 ноября на международной трассе «Струма» в районе Боснека (Перникская область Болгарии) загорелся туристический автобус, перевозивший из Турции в Северную Македонию 52 пассажира. Погибли 46 человек, включая 12 детей, еще шесть выживших в катастрофе граждан прошли курс лечения в клинике им. Пирогова в Софии. По некоторым данным, останки одного пассажира идентифицировать не удалось.