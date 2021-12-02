Ростов-на-Дону, , 10:32 — REGNUM Вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин, курирующий Южный федеральный округ, назвал ключевую проблему развития Ростовской области. Перечень главных региональных проблем опубликовал telegram-канал «Майский указ». Как предполагается, вопросы предстоит решить до конца 2023 года.

Марат Хуснуллин Дарья Антонова © ИА REGNUM

В частности, Хуснуллин считает, что динамичному развитию Ростовской области мешает недостаточное использование скоростного железнодорожного транспорта для связи крупных городов Ростовской агломерации и отсутствие электрички в аэропорт «Платов» (воздушная гавань расположена в 30 километрах от Ростова-на-Дону). К развитию рельсового сообщения предполагается подключить Таганрог, Новочеркасск, Шахты, Красный Сулин, Новошахтинск. Реализация проекта даст толчок развитию рынка труда.

«Реализация вопроса позволит сократить нагрузку на действующую сеть автомобильных дорог, сбалансировать пространственное и ускорить социально-экономическое развитие Ростовской агломерации», — сказано в документе.

ИА REGNUM сообщало, что в конце июля 2021 года Хуснуллин, курирующий Южный федеральный округ, высказал своё мнение по вопросу строительства метрополитена в городах-миллионниках. По его словам, смысл строить метрополитен или железную дорогу есть только в Москве и Санкт-Петербурге. В городах-миллионниках лучше делать трамвай, считает он.

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