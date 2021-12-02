Москва, 2 декабря, 2021, 10:27 — ИА Регнум. Попытки восстановления на рынке нефти 1 декабря привлекли новые продажи, вернув баррель Brent под отметку $70 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Vneconomy.vn Нефть

«Сегодня, 2 декабря, на рынке наблюдаются новые поползновения, которые на данный момент сдерживаются указанным психологическим уровнем. С начала дня фьючерсы дорожают на 1,3%.

Настроения на мировых площадках в целом остаются нестабильными на фоне новостей о новом вирусе, который обнаружен уже более чем в 20 странах, а 1 декабря был выявлен первый случай заражения «Омикроном» в США.

Это усиливает опасения относительно ослабления мирового спроса при увеличении предложения со стороны стран-потребителей.

Не порадовала и отраслевая статистика. Минэнерго США сообщило, что на прошлой неделе запасы сырой нефти упали менее чем на 1 млн баррелей против прогноза на уровне — 1,2 млн.

Запасы бензина и дистиллятов повысились на 4 млн и 2,2 млн баррелей соответственно. Более того, добыча увеличилась еще на 100 тыс. баррелей в день и достигла нового допандемийного максимума на уровне 11,6 млн баррелей.

Теперь внимание игроков переключается на ОПЕК+. В рамках базового сценария альянс объявит об увеличении производства на 400 тыс. баррелей в день в январе.

Однако новый штамм коронавируса может внести свои коррективы и повлиять на решение группы экспортеров. Так, не исключено, что мониторинговый комитет примет более мягкое решение, чтобы поддержать цены в непростой период.

В случае возобновления снижения Brent важно удержаться над апрельскими минимумами в районе $67,50, чтобы не понести еще более глубокие потери, тогда как в верхней части графика ближайшей заветной целью является отметка $73 за баррель», — считает эксперт.

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