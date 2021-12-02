Каир, , 10:25 — REGNUM Президент Египта Абдул-Фаттах ас-Сиси заверил главу испанского правительства Педро Санчеса, что его страна считает Испанию «главным партнером» в деле развития и прогресса Египта. Об этом пишет агентство EFE.

Абдель Фаттах ас-Сиси Securityconference.org

Ас-Сиси и Санчес встретились в президентском дворце в Каире по случаю официального визита испанского премьер-министра в Египет.

Ранее Педро Санчес предложил Египту расширить присутствие в стране испанского бизнеса, что могло бы помочь египетскому государству достичь больших успехов.

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