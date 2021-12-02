Иркутск, , 10:23 — REGNUM В аэропорту Иркутска сегодня, 2 декабря, аварийно сел самолёт авиакомпании S7, летевший из Магадана в Новосибирск. Как сообщает телеграммной-канал «Город Братск» со ссылкой на пресс-службу аэропорта, причиной авиаинцидента стал отказ электрооборудования: пилотам пришлось приземляться вручную, без высотомера и автопилота.

Аэропорт Чичилимов Владимир © ИА Красная Весна

На борту севшего Airbus 321 было 199 пассажиров, никто не пострадал. Сейчас перевозчик решает, что делать с лайнером и пассажирами.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября в Красноярском крае совершил аварийную посадку вертолёт Ми-8. Всего на борту винтокрылой машины находились три человека. Погибших нет.

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