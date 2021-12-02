Сеул, 2 декабря, 2021, 10:23 — ИА Регнум. Пять случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон» впервые выявлены в Южной Корее. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По их словам, штамм «Омикрон» был выявлен у супружеской пары, недавно прибывшей из Нигерии, и их знакомого, который подвозил их до дома.

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В связи с этим представители органов здравоохранения проверяют 45 человек, летевших в одном самолете с инфицированной парой.

Также новый штамм был выявлен у двух женщин, которые вернулись из Нигерии 23 ноября. В настоящее время заражение новым штаммом подозревают у четырех человек.