Берлин, 2 декабря, 2021, 10:30 — ИА Регнум. Политический курс Германии в отношении Китая может стать более жёстким, этого не исключила сопредседатель партии «Союз-90» / «зелёные» Анналена Бербок — вероятный министр иностранных дел в новом правительстве. Интервью с Бербок опубликовала 2 декабря газета Die Tageszeitung.

Olaf Kosinsky Анналена Бербок

Бербок выступила за выработку общей европейской политики в отношении Китая. Она отметила, что диалог стоит в центре международной политики, но это не значит, что «нужно приукрашивать или молчать». В тупик заведёт и выдвижение разногласий на первый план, и игнорирование конфликтов.

«Вот почему для меня внешняя политика, базирующаяся на ценностях, всегда представляет собой сочетание диалога и жесткости», — ответила сопредседатель «зеленых» на вопрос о будущей политике в отношении Китая.

У Китая есть огромные интересы на европейском рынке, и Европе следует применять этот рычаг гораздо шире. Но это возможно только при объединении всех 27 государств, входящих в ЕС, добавила она.

Нужна общая европейская политика в отношении Китая, заключила Бербок. При этом она высказалась в пользу сотрудничества с Китаем в таких глобальных вопросах, как борьба с изменение климата и пандемией.

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