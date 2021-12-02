Якутия, 2 декабря, 2021, 10:25 — ИА Регнум. Новая школа-сад открылась в селе Кытанах Чурапчинского района Якутии. В ней 90 мест для учеников и 25 — для дошкольников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 декабря в пресс-службе правительства Якутии.

Правительство Иркутской области Новая школа в Тулуне

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«Все мы все с нетерпением ждали, когда в селе Кытанах Чурапчинского улуса завершится строительство школы-сада. И вот сегодня состоялось официальное открытие, а уже в ближайшие дни здесь начнутся занятия. И это было одно из моих обязательных требований. В школе и детском саду созданы все условия для обучения и всестороннего развития детей», — отметил глава республики Айсен Николаев.

С 2016 года дети в селе учились в трёх приспособленных зданиях — в интернате, жилом доме и доме творчества. Детский сад тоже был необходим в населённом пункте — старое здание было в аварийном состоянии. Средства на строительство были выделены по федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий».

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии строят самую большую в республике школу, работы выполнены наполовину. Площадь здания составит более 13 тыс. кв. м., вместимость — 990 учеников. Школу возводят в 68 квартале Якутска.