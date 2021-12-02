Париж, , 10:21 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон и лидеры стран ЕС встретятся в Страсбурге 2 декабря, через год после смерти бывшего президента страны Валери Жискар д'Эстена, сообщает Le Figaro.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен скончался от COVID-19 2 декабря 2020 года в возрасте 94 лет. Политик сыграл важную роль в создании Европейского союза.

Памятная церемония, первоначально назначенная на годовщину рождения политика, 2 февраля, была отложена на десять месяцев из-за эпидемии. Церемония состоится через год после его смерти французского политика.

В честь франко-германской дружбы выступит президент Германии. В церемонии также примет участие бывший президент Франции Николя Саркози. Ожидается, что в мероприятии также примут участие главы Греции, Португалии, Болгарии и Словении.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам президента Франции, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон устраивает клоунаду всякий раз после завершения серьёзных переговоров.

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