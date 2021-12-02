Москва, , 10:18 — REGNUM Туристско-паломническое направление намерены развивать в Крыму. Вопрос обсуждался на встрече вице-премьера правительства РФ Дмитрия Чернышенко с митрополитом Тихоном (Шевкуновым), сообщила 2 декабря пресс-служба правительства.

«В настоящее время мы ведём масштабную работу по проектированию макротерритории «Крым». Сегодня есть уникальный шанс при планировании учесть исторические достопримечательности, православные храмы и монастыри, которые привлекают большое количество людей, и учесть все их инфраструктурные особенности», — сказал, в частности, Чернышенко.

Особое внимание он обратился на музей-заповедник «Херсонес Таврический», ежегодный турпоток в который составляет около миллиона человек.

«Необходимо подготовить круглогодичные маршруты для отдыха и духовного обогащения наших граждан», — добавил вице-премьер.

По словам митрополита Тихона, на территории историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» планируется создать музей Античности и Византии, центр археологии, музей истории Крыма и музей христианства, а также центр для талантливых детей и молодёжи гуманитарной направленности.

По итогам обсуждения Дмитрий Чернышенко дал поручения предусмотреть при разработке туристического планирования макротерриторий в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» развитие туристско-паломнического направления, разработать национальный туристический маршрут «Христианский Крым».