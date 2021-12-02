Москва, , 10:16 — REGNUM В России сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли разведывательно-диверсионная деятельность украинских спецслужб. Как уточнили в ведовстве 2 декабря, задержаны трое агентов спецслужб Украины.

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Уточняется, что Шпионская деятельность пресечена в трех регионах страны.

«Задержаны два агента Службы безопасности Украины: Коваль Зиновий Зиновьевич, 1974 г.р., и его сын — Коваль Игорь Зиновьевич, 1999 г.р.», — отметили в пресс-службе ФСБ.

По данным ведомства, они прибыли на территорию России «в целях сбора информации и осуществления фото‑ и видеосъемки стратегически важных предприятий жизнеобеспечения и объектов транспортной инфраструктуры».

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Ещё один задержанный — агент Главного управления разведки министерства обороны Украины Александр Цилык.

«Задержанные сознались в том, что завербованы действующим сотрудником УСБУ в Тернопольской области полковником Коваликом Василием Васильевичем, 1973 года рождения, который поставил им задачу по сбору информации о стратегических объектах за вознаграждение в сумме $10 000», — пояснили в ФСБ.

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Кроме того, известно, что житель Киевской области Александр Цилык был направлен на территорию РФ с целью совершения теракта.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября житель Ялты был задержан сотрудниками ФСБ РФ по подозрению в шпионаже в пользу Украины. По данным ведомства, в период с 2017 по 2018 год он по заданию украинской спецслужбы собирал и передавал сведения, составляющие гостайну, в том числе о сотрудниках органов федеральной службы безопасности.